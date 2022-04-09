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الكبير يلتقي محافظي بنوك مركزية عربية في جدة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 أبريل 2022, 12:30 مساء
الكبير يلتقي محافظي بنوك مركزية عربية في جدة
الصديق الكبير في نقاش مع محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، جدة، 7 أبريل (مصرف ليبيا المركزي)
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اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع عدد من محافظي البنوك المركزية والمدراء التنفيذيين لمؤسسات مالية عربية، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية للهيئة العالمية العربية في مدينة جدة السعودية.

وشارك الكبير برفقة فريق من المصرف في اجتماعين، الأول لمجلس محافظي صندوق النقد العربي، والثاني لمجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، حسبما ذكر المصرف المركزي في بيان اليوم السبت.

- الكبير والحبري يطلعان السفير الأميركي على تطورات توحيد المصرف المركزي
- الكبير والسفير التركي يبحثان العلاقة بين المصارف وتأثير الأزمة العالمية على البلدين
- المركزي: 100 مليون دينار سيولة تصل بنغازي

وقال البيان إن الاجتماعات السنوية التي انطلقت الخميس الماضي جرت بحضور عددٍ من محافظي البنوك المركزية العربية ووزراء المالية العرب، والمدراء التنفيذيين لمؤسسات مالية.

لقاءان للكبير مع سفيري أميركا وتركيا
وخلال الأيام الماضية، اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير مع سفيري الولايات المتحدة وتركيا لدى ليبيا في لقائين منفصلين، إذ بحث مع السفير الأميركي ريتشارد نورلاند التقدم المحرز في مشروع توحيد المصرف.

وقال «المركزي» إن أولى ثمار مشروع التوحيد تمثلت في إرسال سيولة نقدية من المركزي بطرابلس الى فرع المركزي ببنغازي ليتم توزيعها على المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية لشهر رمضان.

وأرسل المصرف خمس شحنات من السيولة إلى بنغازي ضمن مبلغ المليار دينار المقرر توزيعها على فروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية.

وخلال لقائه مع سفير تركيا كنعان يلماز، جرت مناقشة العلاقة بين المصارف الليبية والتركية، وتداعيات الأزمة العالمية الراهنة وتأثيرها على البلدين

جانب من مشاركة الصديق الكبير في الاجتماعات السنوية للهيئة العالمية العربية في جدة. (المركزي)
جانب من مشاركة الصديق الكبير في الاجتماعات السنوية للهيئة العالمية العربية في جدة. (المركزي)
جانب من مشاركة الصديق الكبير في الاجتماعات السنوية للهيئة العالمية العربية في جدة. (المركزي)
جانب من مشاركة الصديق الكبير في الاجتماعات السنوية للهيئة العالمية العربية في جدة. (المركزي)
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