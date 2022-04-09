الأرصاد: طقس معتدل نسبيا على أغلب المناطق...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تبقى الأجواء معتدلة نسبيًا على أغلب المناطق خاصةً مناطق الشمال مع رياح نشطة نسبيًا على مناطق الوسط والجنوب.
رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على المناطق الساحلية مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق.
الرياح: شمالية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 22 و28 درجة مئوية، وتسجل على أبونجيم 30 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا طفيفًا غدًا على بعض المناطق
الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مراده
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر السحب هذا اليوم على المناطق الساحلية والجبل الأخضر مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق.
الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 20 و26 درجة مئوية، وتصل على جالو والجغبوب إلى 30 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا على أغلب المناطق.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 35 و38 درجة مئوية.
الكفرة - السرير - تازربو
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شرقية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و38 درجة مئوية.
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