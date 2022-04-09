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الأرصاد: طقس معتدل نسبيا على أغلب المناطق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 أبريل 2022, 10:40 صباحا
الأرصاد: طقس معتدل نسبيا على أغلب المناطق
حالة الطقس اليوم السبت 9 أبريل 2022. (الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تبقى الأجواء معتدلة نسبيًا على أغلب المناطق خاصةً مناطق الشمال مع رياح نشطة نسبيًا على مناطق الوسط والجنوب.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة 
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على المناطق الساحلية مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق.
الرياح: شمالية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 22 و28 درجة مئوية، وتسجل على أبونجيم 30 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا طفيفًا غدًا على بعض المناطق

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مراده
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر السحب هذا اليوم على المناطق الساحلية والجبل الأخضر مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق.
الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 20 و26 درجة مئوية، وتصل على جالو والجغبوب إلى 30 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا على أغلب المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 35 و38 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شرقية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و38 درجة مئوية.

 

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