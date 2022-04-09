ضبط شخص منتحل شخصية رجل أمن في أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط

ألقى أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن أجدابيا القبض على شخص تشادي الجنسية ينتحل شخصية رجل أمن بالمدينة، حسب ما ذكرت وحدة الإعلام بالمديرية.

وقالت المديرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت، إنه بعد ورود بلاغ من أحد العمالة الوافدة بشأن سرقة مقتنياته الخاصة من منزله التي جرى على ضوء ذلك فتح محضر وتكليف أعضاء التحريات بجمع المعلومات حول هوية الشخص الذي قام بسرقة منزل المشتكى.

وأضافت، أنه جرى إعداد كمين محكم وضبطه وإحالته إلى القسم للتحقيق معه حول جريمة السرقة التي قام بها، بعد جمع المعلومات ومعرفة هوية الشخص المطلوب.

وأوضحت أنه من خلال التحقيقات تبين أنه شخص تشادي الجنسية ينتحل شخصية رجل أمن بملابس وتعريف أمني مزور يقوم من خلاله بسرقة منازل العمالة الوافدة في أجدابيا، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.