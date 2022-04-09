Atwasat

ضبط شخص منتحل شخصية رجل أمن في أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 أبريل 2022, 09:34 صباحا
ضبط شخص منتحل شخصية رجل أمن في أجدابيا
سيارات الشرطة قرب مديرية أمن أجدابيا. (الإنترنت)
alwasat radio

ألقى أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن أجدابيا القبض على شخص تشادي الجنسية ينتحل شخصية رجل أمن بالمدينة، حسب ما ذكرت وحدة الإعلام بالمديرية.

 وقالت المديرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت، إنه بعد ورود بلاغ من أحد العمالة الوافدة بشأن سرقة مقتنياته الخاصة من منزله التي جرى على ضوء ذلك فتح محضر وتكليف أعضاء التحريات بجمع المعلومات حول هوية الشخص الذي قام بسرقة منزل المشتكى.

وأضافت، أنه جرى إعداد كمين محكم وضبطه وإحالته إلى القسم للتحقيق معه حول جريمة السرقة التي قام بها، بعد جمع المعلومات ومعرفة هوية الشخص المطلوب.

وأوضحت أنه من خلال التحقيقات تبين أنه شخص تشادي الجنسية ينتحل شخصية رجل أمن بملابس وتعريف أمني مزور يقوم من خلاله بسرقة منازل العمالة الوافدة في أجدابيا، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منع مشاركة ويل سميث في احتفالات الأوسكار 10 سنوات

منع مشاركة ويل سميث في احتفالات الأوسكار 10 سنوات
«لست أنانيا».. محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول

«لست أنانيا».. محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 1 أبوسليم» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 1 أبوسليم» في الدوري الممتاز
ماذا تخبئ انتخابات الرئاسة الفرنسية؟.. الساعات الأخيرة من حملة غير معهودة

ماذا تخبئ انتخابات الرئاسة الفرنسية؟.. الساعات الأخيرة من حملة غير معهودة
80 ألف فلسطيني صلوا الجمعة الأولى من رمضان بـ«الأقصى»

80 ألف فلسطيني صلوا الجمعة الأولى من رمضان بـ«الأقصى»
هل يشهد العالم «مجاعة»؟.. حرب أوكرانيا تقفز بأسعار الغداء لأعلى مستوى

هل يشهد العالم «مجاعة»؟.. حرب أوكرانيا تقفز بأسعار الغداء لأعلى مستوى
شاهد .. «بينك فلويد» تدعم أوكرانيا بأغنية جديدة

شاهد .. «بينك فلويد» تدعم أوكرانيا بأغنية جديدة
الكشف عن طاقمي تحكيم مباراتي الاتحاد والأهلي طرابلس في الكونفدرالية

الكشف عن طاقمي تحكيم مباراتي الاتحاد والأهلي طرابلس في الكونفدرالية
«هيونداي» تكشف موعد إطلاق «Palisade» الجديدة

«هيونداي» تكشف موعد إطلاق «Palisade» الجديدة
الفرنسي مارتينيز يقترب من قيادة «فرسان المتوسط»

الفرنسي مارتينيز يقترب من قيادة «فرسان المتوسط»
«الفاو»: أسعار السلع الغذائية العالمية تبلغ «أعلى المستويات على الإطلاق»

«الفاو»: أسعار السلع الغذائية العالمية تبلغ «أعلى المستويات على الإطلاق»
«فيريرو» تسحب مزيدا من منتجات «كيندر»

«فيريرو» تسحب مزيدا من منتجات «كيندر»
شاهد «وسط الخبر».. السابع من أبريل ذكرى مؤلمة في حياة الليبيين

شاهد «وسط الخبر».. السابع من أبريل ذكرى مؤلمة في حياة الليبيين
النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات مستوردة

النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات مستوردة
أين يتجه المشهد السياسي في ليبيا؟

أين يتجه المشهد السياسي في ليبيا؟
بعد 7 سنوات على مقتلها.. أميركية تروي محاولاتها إنقاذ ابنتها من «داعش»

بعد 7 سنوات على مقتلها.. أميركية تروي محاولاتها إنقاذ ابنتها من «داعش»
كاركاتير خيري - المواطن والوضع الراهن في ليبيا

كاركاتير خيري - المواطن والوضع الراهن في ليبيا
تقرير أميركي يكشف تفاصيل «الخطة ب» في ليبيا

تقرير أميركي يكشف تفاصيل «الخطة ب» في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مجلس الخارجية الأوروبي يبحث الوضع في ليبيا خلال اجتماع الإثنين
مجلس الخارجية الأوروبي يبحث الوضع في ليبيا خلال اجتماع الإثنين
الجرندي: أي تعثر للعملية السياسية في ليبيا سيؤثر على المنطقة كلها
الجرندي: أي تعثر للعملية السياسية في ليبيا سيؤثر على المنطقة كلها
غياب الالتزام بالتسعيرة في سوق الخضروات بسرت.. وتحذير من الحرس البلدي
غياب الالتزام بالتسعيرة في سوق الخضروات بسرت.. وتحذير من الحرس ...
منظومة «الحساونة - سهل الجفارة»: عودة الإنتاج إلى أقصى معدلاته مساء السبت
منظومة «الحساونة - سهل الجفارة»: عودة الإنتاج إلى أقصى معدلاته ...
النيابة توقف بيع قطعة أرض في بنغازي تستخدمها الشركة الليبية للموانئ
النيابة توقف بيع قطعة أرض في بنغازي تستخدمها الشركة الليبية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس...
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رمضان في ليبيا
دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رمضان في ليبيا...
النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات مستوردة
النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات ......
المزيد
نورلاند: حفزت عقيلة على مواصلة دعم إنشاء أساس دستوري وقانوني لتنظيم الانتخابات
نورلاند: حفزت عقيلة على مواصلة دعم إنشاء أساس دستوري وقانوني......
الأرصاد: طقس معتدل نسبيا على أغلب المناطق
الأرصاد: طقس معتدل نسبيا على أغلب المناطق...
ضبط شخص منتحل شخصية رجل أمن في أجدابيا
ضبط شخص منتحل شخصية رجل أمن في أجدابيا...
النيابة توقف بيع قطعة أرض في بنغازي تستخدمها الشركة الليبية للموانئ
النيابة توقف بيع قطعة أرض في بنغازي تستخدمها الشركة الليبية ......
منظومة «الحساونة - سهل الجفارة»: عودة الإنتاج إلى أقصى معدلاته مساء السبت
منظومة «الحساونة - سهل الجفارة»: عودة الإنتاج إلى أقصى ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط