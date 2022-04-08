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غياب الالتزام بالتسعيرة في سوق الخضروات بسرت.. وتحذير من الحرس البلدي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الجمعة 08 أبريل 2022, 11:45 مساء
غياب الالتزام بالتسعيرة في سوق الخضروات بسرت.. وتحذير من الحرس البلدي
حملة للحرس البلدي على سوق الخضروات والفواكه في سرت، 5 أبريل 2022، (الإنترنت)
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شهد سوق الخضروات والفواكه في سرت عدم التزام بالتسعيرة التي وضعتها مراقبة الاقتصاد بالمدينة.

وقالت مصادر أهلية، لـ«بوابة الوسط»، أن التجار أعلنوا رفضهم التسعيرة، وذلك خلال حملة لأفراد الحرس البلدي على السوق اليوم الجمعة؛ لمتابعة الأسعار.

في حين، أعطى الحرس البلدي، «فرصة أخرى» من أجل الالتزام، حيث توعد باتخاذ اللازم حيال المخالفين، الذين يرفعون الأسعار خلال شهر رمضان.

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وشهدت أسعار بعض الخضروات ارتفاعا ملحوظا، خصوصا «الفلفل الحار والحلو»، الذى بيع بسبعة دنانير للكيلوغرام.

ولا يقتصر الغلاء على الخضروات والفواكه فقط، فقد ارتفع الأسعار في السوق المحلي بسرت لتشمل اللحوم، حيث وصل سعر الكيلوغرام من لحم الخروف إلى 45 دينارا، والكيلوغرام من اللحم البقري المفروم 40 دينارا، والدجاج بـ 12 دينار للكيلوغرام، وكتلك سعر طبق البيض الذي سجل 12 دينارا.

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