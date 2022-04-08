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مجلس الخارجية الأوروبي يبحث الوضع في ليبيا خلال اجتماع الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 أبريل 2022, 10:21 مساء
مجلس الخارجية الأوروبي يبحث الوضع في ليبيا خلال اجتماع الإثنين
مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، (أرشيفية: الإنترنت)
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يبحث مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي الوضع في ليبيا، خلال اجتماع الإثنين المقبل تستضيفه بروكسل.

وسيتناول الاجتماع أيضا آخر المستجدات بشأن الحرب الروسية - الأوكرانية، وقضايا متعلقة بمالي وليبيا واليمن، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

كما سيتبادل رؤساء الدبلوماسية الأوروبيين الآراء حول «البوابة العالمية»، وهي الاستراتيجية الأوروبية الجديدة لتعزيز الروابط الذكية والنظيفة والآمنة في القطاعات الرقمية والطاقة والنقل، وتعزيز أنظمة الصحة والتعليم والبحث في جميع أنحاء العالم.

وفي السياق نفسه، ستنعقد قمة أوروبية استثنائية يومي 30 و31 من شهر مايو المقبل.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في تغريدة على موقع تويتر، إن جدول أعمال القمة سيستعرض على وجه الخصوص قضايا الدفاع والطاقة وأوكرانيا.

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