بعد تصويت ليبيا ضد روسيا.. صراع «الحكومتين» ينتقل إلى نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط

فسر مراقبون تصويت ليبيا ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لصالح قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتشكيلها، بأنه ينسجم مع بحث حكومة الدبيبة عن تأييد أميركي وأوروبي في صراعها مع حكومة فتحي باشاغا المكلفة من قبل مجلس النواب.

وليبيا الدولة العربية الوحيدة التي صوتت لصالح القرار، أما 12 دولة عربية أخرى فقد امتنعت وهي قطر والسودان وتونس واليمن وسلطنة عمان ومصر والسعودية والإمارات والبحرين والعراق والأردن والكويت، في حين صوتت الجزائر وسورية ضده من ضمن 24 دولة أخرى، أما المغرب ولبنان والصومال وجيبوتي فقد تغيبت عن جلسة التصويت.

وتطلب تمرير القرار موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة المشاركين في عملية التصويت. ونص القرار الأممي على «تعليق حقوق عضوية الاتحاد الروسي في مجلس حقوق الإنسان، ومراجعة هذه المسألة، حسب الاقتضاء».

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، إنّ العدوان الروسي على أوكرانيا «له تداعيات كبيرة، إنه ليس شأنًا أوروبيًا فحسب ، وإنّما له كذلك تأثير كبير على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، بما في ذلك ليبيا».

ترحيب غربي بالموقف الليبي

واعتبرت البعثة الأوروبية، في بيان، أنه من خلال دعم ليبيا للقرار، فقد انضمت إلى الغالبية العظمى من الدول في رسالتهم الواضحة التي مفادها أنّه يجب أن يوضع حدّ لهذه الحرب الآن وفق تعبيرها.

وقبلها ثمّنت إسبانيا تصويت ليبيا لصالح تعليق عضوية روسيا في عملية جرت بالجمعية العامة للمنظمة الدولية، مساء الخميس.

ويأتي تصويت حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة لصالح طرد روسيا على خلفية تأييد موسكو حكومة باشاغا، حيث وصفت اختيارها من مجلس النواب بأن «خطوة مهمة نحو حل الأزمة التي طال أمدها» رغم أن الأخير أبدى اعتراضا على الحرب الروسية في أوكرانيا.

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وفي تأييد للضغط الأميركي على صادرات النفط الروسية، حث الدبيبة، في وقت سابق، دول منظمة «أوبك» على زيادة الإمدادات للمساهمة في تغطية العجز الدولي الحاصل لمواجهة أزمة الطاقة جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وحولت الأزمة الأوكرانية ليبيا إلى حديقة خلفية للصراع بين موسكو وواشنطن خصوصا في مجلس الأمن بعد رفض مقترح لتعيين المستشارة الأممية الأميركية ستيفاني ويليامز مبعوثة خاصة إلى ليبيا قبل نهاية ابريل.

وأكد اللورد البريطاني سارفراز، عضو مجلس اللوردات البريطاني، حسبما كتب في صحيفة «أوراسيا ريفيو» الأمريكية، أن الصراع الغربي من أجل ليبيا لم ينته بعد، متوقعا أن تكون ساحة فضاء لتسوية الحسابات بين روسيا من جهة وأميركا وحلفائها الغربيين من جهة أخرى.