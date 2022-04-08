ضبط شخصين سرقا 113 قطعة حديد من منزل قيد الإنشاء في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم البحث الجنائي في مديرية أمن بنغازي شخصين أحدهما سوري الجنسية، سرقا 113 قطعة حديد تستعمل في البناء من منزل قيد الإنشاء.

وتقدم مواطن بشكوى ضد مجهولين سرقوا الحديد من منزله تحت الإنشاء، المستخدم في بناء «سقالة»، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الجمعة.

وأسفرت التحريات عن الوصول إلى معلومات تفيد حيازة أحد المتهمين سيارة استخدمت في سرقة الحديد، حيث جرى إيقافه بعد إعداد كمين محكم له.

وبالانتقال به إلى القسم، أقر بأنه سرق الحديد رفقة الشخص الآخر سوري الجنسية، وأنهما باعا الحديد بمبلغ 2800 دينار لشخص سوداني الجنسية يعمل بسوق الحديد، وقد ضبط شريكه أيضا، الذي اعترف بما نسب إليه، وقد أحيلا إلى النيابة العامة.