مديرية أمن سرت تبحث الحقوق المالية والترقيات لمنتسبيها

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

بحث مدير مديرية الأمن بسرت عميد مختار بوسبيحة «آخر المستجدات حول تطبيق الخطة الأمنية لشهر رمضان المبارك وأيّة عوائق طارئة بالخصوص»، كذلك «مراعاة حقوق منتسبي المديرية في التسويات والترقيات والحقوق المالية».

جاء ذلك خلال لقاء مع المساعدين للشؤون الأمنية والعامة ورؤساء مراكز الشرطة ومديري المكاتب والأقسام. وبحث الاجتماع «الوضع العام لمراكز الشُرطة والأقسام والامكانيات المتاحة لآداء عملهم على أكمل وجه، والتعاون في حلحلة أيّة اشكاليات إدارية تتعلق بالعمل اليومي».

على صعيد آخر، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، الجمعة، استخراج 11 جثة مجهولة الهوية بمنطقة الجيزة البحرية في مدينة سرت. وأوضحت الهيئة في بيان، أن فريقا من إدارة البحث على الرفات توجه إلى مدينة سرت بالتنسيق مع النيابة الجزئية بالمدينة وذلك للعمل على استخراج وانتشال جثث مجهولة الهوية.