تجهيز قسم التوليد بمركز سبها الطبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة التجهزيات الطبية بمركز سبها الطبي توفير معدات وأسرة لقسم التوليد.

ووفرت الإدارة غرفتي عمليات قيصرية، وغرفتين للتوليد الطبيعي، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

وأشاد المركز بالأطقم الطبية والطبية المساعدة العاملة في قسم الحواضن وحديثي الولادة على مجهودهم المبذول.

وأضاف أن العمل في القسم يتطلب تركيزا كاملا، واهتماما وسرعة استجابة، لأنه غالبا ما يكون الرضيع في وضع حرج وبحاجة إلى رعاية فائقة، يلقاها من العناصر الطبية الذين يلعبون دور الأب والأم طوال فترة الحضانة بالقسم.