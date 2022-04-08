الأرصاد: البحر خفيف الموج قليل الاضطراب...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج إلى هادئ ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل سرت.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة الى متوسطة أثناء سقوط المطر.
• البحر خفيف الموج إلى هادئ ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل سرت.
• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.
• الرياح متغير الاتجاه إلى شمالية شرقية بشكل عام، وتكون جنوبية شرقية غدا على الساحل الممتد من طرابلس إلى الخمس، سرعتها تتراوح بين 5 و10 عقد.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.25) متر يصل اليوم إلى (1.75) على ساحل سرت.
• درجة حرارة سطح البحر من 14 إلى 16درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.25 متر.
• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال هطول أمطار خفيفة على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات.
• الريح شمالية غربية إلى بحرية بشكل عام وتكون جنوبية جنوبية على ساحل شحات سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة، تصل اليوم إلى 20 عقدة على ساحل درنة.
• درجة حرارة سطح البحر من 14 إلى 16درجة مئوية.
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