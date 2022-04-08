الأرصاد: البحر خفيف الموج قليل الاضطراب

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج إلى هادئ ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل سرت.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة الى متوسطة أثناء سقوط المطر.

• البحر خفيف الموج إلى هادئ ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل سرت.

• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.

• الرياح متغير الاتجاه إلى شمالية شرقية بشكل عام، وتكون جنوبية شرقية غدا على الساحل الممتد من طرابلس إلى الخمس، سرعتها تتراوح بين 5 و10 عقد.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.25) متر يصل اليوم إلى (1.75) على ساحل سرت.

• درجة حرارة سطح البحر من 14 إلى 16درجة مئوية.