تعليمات مشددة من بلدية بنغازي إلى الحرس البلدي بشأن «التسعيرة»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، «ضرورة استمرارية الرقابة والمتابعة المتعلقة بالتقيد التام بالتسعيرة اليومية الصادرة عن مراقبة الاقتصاد بنغازي»، جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس فرع جهاز الحرس البلدي العقيد فرج العقوري.

ووجه رئيس المجلس التسييري خلال اللقاء بأن تشمل الجولات الميدانية جميع محلات بيع الخضروات والفواكه في مختلف المناطق والأحياء السكنية مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الأمني لأفراد الجهاز حتى يتسنى لهم القيام بعملهم على أكمل وجه.

حضر اللقاء، الذي عُقد أمس الخميس، معاون رئيس الجهاز المقدم فرج الدرسي، ووكيل ديوان البلدية ناصر الأوجلي. وفق بيان صادر عن بلدية بنغازي. وأصدر رئيس المجلس التسييري تعليماته إلى وكيل ديوان البلدية بتوفير احتياجات الحرس البلدي التي تفرضها طبيعة العمل والمتمثلة في صيانة بعض المركبات وتوفير الوقود والعديد من الاحتياجات الأخرى. مؤكدا مجددا على أهمية استمرارية عمل الرقابة على تسعيرة الخضروات والفواكه وعدم توقفها وضبط المخالفين ، على أن يتم إحالة تقارير دورية في هذا الشأن.

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طالت خارطة موجة الغلاء السلع الأساسية في مدن ليبية مع حلول شهر رمضان المبارك، وتزامنا مع الأزمة العالمية جراء الحرب في أوكرانيا. وحسب جولة لمراسلي «بوابة الوسط» في عدد من المدن الليبية في مختلف أنحاء البلاد، فقد قفزت أسعار اللحوم بمستويات تتراوح بين (5 و13 دينارا).

وتضاعفت بعض السلع الأساسية مثل الدقيق والزيت ومعجون الطماطم، فيما كسرت بعض السلع موجة الارتفاعات مثل البيض والأرز اللذين انخفضا في طرابلس، والمكرونة والبيض اللذين سجلا تراجعا في زوارة، وكذلك هبوط أسعار التمور في الجنوب الليبي.

من لقاء رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري يستقبل رئيس فرع جهاز الحرس البلدي العقيد فرج العقوري.، 7 أبريل 2022. (بلدية بنغازي)