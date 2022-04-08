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«الكهرباء» تستعد لمواجهة «لهيب الصيف»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 أبريل 2022, 11:50 صباحا
«الكهرباء» تستعد لمواجهة «لهيب الصيف»
من أعمال تركيب محول بمحطة أبوعطني ببنغازي، 5 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)
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في خطوات متسارعة، بدت وكأنها سباق مع الزمن قبل دخول فصل الصيف شديد الحرارة في ليبيا، أضافت الشركة العامة للكهرباء مئات الميغاوات إلى الشبكة العمومية، وضمن ذلك أعلنت شركة الكهرباء، الثلاثاء، إضافة وتركيب محول ثانٍ، جهد «30/220 ك.ف» داخل محطة أبوعطني بمدينة بنغازي.

الشركة أوضحت، في بيان، أنه جرى توفير كل الإمكانات لإنجاز العمل، مشيرة إلى البدء بصب القواعد الخرسانية واختبار شبكة الأرضي، وتحديد مسار الكوابل، فيما يجري استكمال تركيب بعض المعدات.

وأوضح البيان أن هذا العمل يأتي في إطار حل مشكلات الاختناقات بشبكة الجهد المتوسط، وسعي شركة الكهرباء لإيجاد حل جذري عبر تجديد المحطة بالكامل بالاتفاق مع شركة عالمية متخصصة.

دخول وحدة غازية بمحطة السرير على الشبكة
أيضا أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الخميس الماضي، دخول الوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء السرير على الشبكة الكهربائية بقدرة 250 ميغاوات.

الشركة أكدت، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، الانتهاء من إجراء الكشف المصغر لها (minor inspection) من خلال فنيي ومهندسي المحطة بالتنسيق مع شركة «سيمنز» الألمانية عن طريق الدعم الفني عن بعد.

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وعلى صعيد الجولات الميدانية، قام أعضاء مجلس إدارة شركة الكهرباء، وعدد من المهندسين، الاثنين، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التجهيزات والاختبارات التمهيدية لمشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي.

مشروع محطة الطاقة الشمسية
يذكر أن الشركة العامة للكهرباء، وفي محاولة لتنويع مصادر الطاقة، بحثت مع شركة «توتال إنرجي» الفرنسية في 24 مارس الماضي، ترتيبات انطلاق تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية.

وتركزت المحادثات بين رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «توتال» لورنيت فايفير، حول الترتيبات اللازمة لبدء المشروع، وفق ما نقل موقع «رينيوابلز» المتخصص في شؤون الطاقة المتجددة.

المناقشات جاءت في أعقاب مذكرة تفاهم جرى توقيعها بين الشركتين في نوفمبر الماضي؛ لتطوير 500 ميغاوات من مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في ليبيا.

وشهد العام الماضي، إعلان إنشاء مزارع الطاقة الشمسية لتغذية شبكة الكهرباء الوطنية، حيث ستعمل على تزويد المنشآت الصناعية بالطاقة في حقل نفط الواحة.
كانت شركة «توتال» الفرنسية وقعت اتفاقيتين منفصلتين مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والشركة العامة للكهرباء؛ لتنفيذ مشروعات تتعلق بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية خلال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد في طرابلس يوم 23 نوفمبر الماضي.
يذكر أن ليبيا تعاني منذ سنوات نقصا في الكهرباء، خاصة في أشهر الصيف شديدة الحرارة، ما يؤدي إلى توزيع الأحمال وتكرار انقطاع التيار الكهربي على معظم مناطق ومدن البلاد.

«الكهرباء» تستعد لمواجهة «لهيب الصيف»
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