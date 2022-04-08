5 ملايين دينار سيولة نقدية لمصرف الوحدة بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

تسلم مصرف الوحدة الرئيسي سرت، وفرعه بالجامعة سيولة نقدية تقدر بنحو خمسة ملايين دينار مخصصة لعملاء المصرف خلال شهر رمضان.

وقال مدير فرع المصرف بجامعة سرت، حسين درياق، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، إن حصة مصرف الوحدة الرئيسي من هذه السيولة بلغت ثلاثة ملايين، فيما تسلم فرعه بالجامعة مليونين.

- 5 ملايين دينار سيولة نقدية لمصرف الوحدة في سرت

وأوضح أن سقف السحب يصل إلى ألفي دينار، لافتا إلى هذه السيولة مقدمة من إدارة فروع مصرف الوحدة في مصراتة.

ومصرف الوحدة الرئيسي سرت هو أول مصرف في المدينة، ويوجد بالمصرف 46 ألف حساب جارٍ. وكان قد تسلم في مارس الماضي سيولة نقدية بقيمة خمسة ملايين دينار.