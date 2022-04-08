«الأرصاد»: طقس معتدل على غالب المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء معتدلة على غالب المناطق خاصة مناطق الشمال والوسط مع رياح نشطة نسبيا على مناطق الجنوب.
رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب هذه الليلة وصباح يوم الغد مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- الرياح: شمالية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالب المناطق بين 20 و25 درجة مئوية.
الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مرادة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب من مساء يوم الغد مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر.
- الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالب المناطق بين 18 و23 درجة مئوية، وتصل على جالو والجغبوب إلى 30 درجة.
الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول يوم الأحد إلى شمالية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالب المناطق بين 30 و36 درجة مئوية، وتصل هذا اليوم على غات إلى 40 درجة، وتسجل انخفاضا غدا.
الكفرة- السرير- تازربو:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح: شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و38 درجة مئوية.
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