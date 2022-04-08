«الأرصاد»: طقس معتدل على غالب المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء معتدلة على غالب المناطق خاصة مناطق الشمال والوسط مع رياح نشطة نسبيا على مناطق الجنوب.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة :

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب هذه الليلة وصباح يوم الغد مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

- الرياح: شمالية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالب المناطق بين 20 و25 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مرادة :

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب من مساء يوم الغد مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

- الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالب المناطق بين 18 و23 درجة مئوية، وتصل على جالو والجغبوب إلى 30 درجة.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة :

- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

- الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول يوم الأحد إلى شمالية.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالب المناطق بين 30 و36 درجة مئوية، وتصل هذا اليوم على غات إلى 40 درجة، وتسجل انخفاضا غدا.