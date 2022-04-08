«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، مساء الخميس، القبض على والدين متهمين بتعنيف وتعذيب ابنهم، بطرق قاسية وصلت حد الكي بالنار في بعض الأحيان والاعتداء بعصا خشبية، حتى انتقل إلى غرفة الإنعاش.

التفاصيل كما ذكرتها مديرية الأمن عبر صفحتها على «فيسبوك»، تشير إلى ورود بلاغ من داخل مصحة النفط يفيد بوجود طفل يدعى «ر.أ.ا.ا» متعرض للضرب والتعذيب من قبل والديه.

وانتقل فريق التحقيق للمصحة للوقوف على حالة الطفل بغرفة الإنعاش يعاني صعوبة التنفس وشحوب الوجه ومتصلب الأطراف وبارد الجسم، ولديه هبوط في نسبة السكر وفقر الدم ومتعرض لعدة جروح، وكدمات في الظهر والأرجل والأذن، حيث دخل المصحة يوم 20 مارس، عندما جلبه والديه من خارج مدينة طرابلس مكان إقامتهم وحصول الواقعة.

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وأفادت المديرية، في بيانها، باتخاذ الإجراءات الأولية القانونية حيال الواقعة، والانتقال للمصحة مرة أخرى، حيث وُجدت عمة الطفل، والتي أفادت بأن أبن شقيقها يتعرض دائمًا للتعديب من قبل والدته في الأغلب بواسطة عصا خشبية وأنبوب مياه وكي بالنار أحيانًا.

وأضاف البيان أن الطفل قال إنه تعرض للتعذيب من قبل والديه، حيث جرى استدعاء الوالد يدعى «أ.ا.أ.ا» مواليد 1973 وأيضا استدعاء والدته التى تدعى «ف.ا.م.أ» مواليد 1983، وجرى الاستدلال معهما داخل المركز بتهمة إساءة معاملة أفراد الأسرة والضرب.

وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإحالتهما للنيابة العامة التي بدورها أودعتهم السجن.