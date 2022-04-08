ضبط 8 سيارات محملة بـ1.6 مليون قرص مخدر بميناء مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، عن ضبط 8 سيارات محملة بـ1.6 مليون قرص مخدر على متن سفينة في ميناء مصراتة.

وأفادت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، بورود بلاغ بشأن معلومات تفيد بوجود مركبات آلية محملة بكميات من المؤثرات العقلية على متن سفينة «قراند سباقنا باليرمو» لشحن السيارات، راسية على أحد أرصفة ميناء مصراتة.

وأضاف البيان أن رئيس نيابة شرق مصراتة الابتدائية كلف فرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الوسطى بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بمتابعة هذه المعلومات.

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وباشرت دوريات الفرع تفتيش كامل المركبات المتواجدة على متن السفينة، مما أسفرت عن ضبط 8 مركبات محملة بالمواد المخدرة بأنواعها داخل هياكلها المعدنية، تتضمن حوالي 950 ألف حبة اكستاسي، و690 ألف حبة كبتاجون، وحوالي 127 بلاطة (قرصة) حشيش بأوزان مختلفة.

وأكدت أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإتلاف الكمية بحضور رئيس نيابة شرق مصراتة.

جانب من عملية ضبط المخدرات بميناء مصراتة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

جانب من عملية ضبط المخدرات بميناء مصراتة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

جانب من عملية ضبط المخدرات بميناء مصراتة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

جانب من عملية ضبط المخدرات بميناء مصراتة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

جانب من عملية ضبط المخدرات بميناء مصراتة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)