شاهد «وسط الخبر».. السابع من أبريل ذكرى مؤلمة في حياة الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة الوسط (WTV)، اليوم الخميس، الضوء على السابع من أبريل ذكرى وهي الذكرى المؤلمة في حياة الليبيين، حيث واقعة الشنق الجماعي التي أعدم فيها نظام القذافي عددا من المواطنين الليبيين بذريعة ممارستهم نشاطات معارضة للنظام.

وتمر اليوم 46 سنة على تلك الواقعة التي واكبها مداهمات للجامعات الليبية من قبل أجهزة الأمن وعناصر اللجان الثورية، وحملة اعتقالات استهدفت عديد الطلبة، قبل شنقهم على منصات نصبت في حرم الجامعات لهذا الغرض.

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كما ذكّرت الحلقة بمرور عامين على وفاة رئيس حزب تحالف القوى الوطنية د.محمود جبريل، الذي غادر عن عمر يناهز (68 عاما) بعد أيام من إصابته بفيروس «كورونا» المستجد.

وتابع البرنامج التغطيات الصحفية العربية والأجنبية للأحداث في ليبيا، خاصة التوتر الأمني الطارئ بوسط العاصمة طرابلس مؤخرًا، فيما لم يصدر أي تعليق من حكومة الوحدة الوطنية على الأحداث، وفق ما جاء في تغطية «الشرق الأوسط».