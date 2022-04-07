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لعمامرة يجدد دعم الجزائر لمساعي الليبيين الرامية لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 أبريل 2022, 11:06 مساء
لعمامرة يجدد دعم الجزائر لمساعي الليبيين الرامية لإجراء الانتخابات
لقاء المنقوش ولعمامرة بالجزائر العاصمة، الخميس 7 أبريل 2022. (الخارجية الجزائرية)
alwasat radio

جدد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة دعم بلاده «الثابت للأشقاء الليبيين في مساعيهم الرامية للتحضير لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في جو من المصالحة الوطنية لتمكين الشعب الليبي الشقيق من اختيار ممثليه بكل حرية»، وفق وزارة الخارجية الجزائرية.

جاء ذلك خلال لقاء لعمامرة ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش التي تؤدي زيارة رسمية إلى الجزائر، اليوم الخميس، تلبية لدعوة من الرئيس عبدالمجيد تبون.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان، إن لعمامرة والمنقوش بحثا خلال لقائهما علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأوضاع السائدة في العالم العربي.

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وأضافت وزارة الخارجية الجزائرية أن لقاء لعمامرة والمنقوش شكّل فرصة لاستعراض آخر المستجدات على الساحة الليبية.

والتقت المنقوش الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الذي أعرب لها «عن دعم الجزائر اللامشروط لحكومة الوحدة الوطنية؛ لسعيها الدؤوب لإقامة انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن» وفق وزارة الخارجية الليبية.

وأضافت الوزارة أن المنقوش ثمَّنت من جهتها، «دور الجزائر الرشيد في المنطقة وحرصها الشديد على استقرار ليبيا ووحدة أراضيها، والعلاقة الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين ومصلحتهما».

لقاء المنقوش ولعمامرة بالجزائر العاصمة، الخميس 7 أبريل 2022. (الخارجية الجزائرية)
لقاء المنقوش ولعمامرة بالجزائر العاصمة، الخميس 7 أبريل 2022. (الخارجية الجزائرية)
لقاء المنقوش ولعمامرة بالجزائر العاصمة، الخميس 7 أبريل 2022. (الخارجية الجزائرية)
لقاء المنقوش ولعمامرة بالجزائر العاصمة، الخميس 7 أبريل 2022. (الخارجية الجزائرية)
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