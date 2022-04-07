إسبانيا تثمن تصويت ليبيا لصالح تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان

القاهرة - بوابة الوسط

ثمّنت إسبانيا تصويت ليبيا لصالح تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في عملية جرت بالجمعية العامة للمنظمة الدولية، اليوم الخميس.

وقالت السفارة الإسبانية في ليبيا في تغريدة عبر حسابها على «تويتر» مساء اليوم «نثمن عاليًا تصويت ليبيا اليوم لصالح السلام وحقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة على هذا القرار الذي ترعاه إسبانيا».

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة عضوًا، اليوم الخميس، على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بسبب غزوها أوكرانيا، وذلك بتأييد 93 صوتًا من بينها ليبيا.

- روسيا تعتبر تعليق عضويتها في مجلس حقوق الإنسان إجراء «غير قانوني»

وعارضت 24 دولة هذا التعليق، وهو الثاني في تاريخ الأمم المتحدة بعد قرار حول ليبيا في 2011، فيما امتنعت 58 دولة عن التصويت. لكن الأصوات الممتنعة لم تؤخذ في الاعتبار ضمن غالبية الثلثين المطلوبة والمحصورة بين الأصوات المؤيدة والمعارضة فقط وفق وكالة «فرانس برس».

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أن تعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان إجراء «غير قانوني وذا دوافع سياسية ويهدف في شكل متعجرف إلى معاقبة دولة عضو في الأمم المتحدة تمارس سياسة داخلية وخارجية مستقلة».