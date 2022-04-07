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داخل العدد 333: ليبيا «في انتظار يونيو».. والكهرباء تستعد لمواجهة الصيف

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 أبريل 2022, 10:13 مساء
داخل العدد 333: ليبيا «في انتظار يونيو».. والكهرباء تستعد لمواجهة الصيف
العدد 333 من جريدة «الوسط» الصادر الخميس 7 أبريل 2022. (بوابة الوسط)
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في سادس أيام شهر رمضان الفضيل، صدر اليوم الخميس العدد 333 من جريدة الوسط، وفي صدر صفحته الأولى تقرير تحليلي يرصد كيف يؤجل الجمود السياسي حسم معركتي سلطة الحكومتين والقاعدة الدستورية. وجاء بعنوان «جمود سياسي يؤجل حسم معركة الشرعية إلى يونيو».

عودة واشنطن إلى الملعب الليبي
أما في الصفحة الثالثة فنطالع تقريرًا رئيسيًا بعنوان «الانسداد السياسي مستمر.. وترقب لمصير الحرب في أوكرانيا». وفي الصفحة نفسها نقرأ تقريرًا ثانيًا بعنوان «استراتيجية منع الصراع تعيد واشنطن إلى الملعب الليبي».

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وفي الصفحة الرابعة نطالع تقريرًا مجمعًا يرصد تفاصيل تقرير النيابة العامة بشأن التحقيقات في ملف فساد قطاع الصحة الليبي وجاء بعنوان «النائب العام يكشف أوجه فساد الصحة». الصفحة نفسها تضم تقريرًا عن استعدادات شركة الكهرباء لمواجهة فصل الصيف.

الحرب على طرابلس
ويتصدر الصفحة الخامسة تقرير يستعرض آثار الحرب على طرابلس، وجاء تحت عنوان «في الذكرى الثالثة لحرب العاصمة.. الهجوم على طرابلس.. بداية خادعة ونهاية مفاجئة و«خسارة عامة».

بارقة أمل في اليمن
وفي الشؤون العربية والدولية نطالع في الصفحة السادسة تقريرًا رئيسيًا بعنوان «هدنة اليمن.. بارقة أمل محفوفة بالمخاطرهل تستمر؟».

أما الصفحة السابعة فنقرأ فيها موضوعات، منها تقرير يتابع تطورات الحرب في أوكرانيا بعنوان «تساؤلات عن الأهداف والفرص.. الأزمة الأوكرانية تستدعي الحل العربي».

للاطلاع على العدد 333 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

غاز ليبيا بديل الروسي
وإلى الاقتصاد، ونقرأ في صدر الصفحة الثامنة تقريرًا حول أزمة الغذاء التي تضرب دولًا عدة منها ليبيا، وجاء بعنوان «هل تعاني ليبيا أزمة غذائية بعد اتجاه دول الجوار لمنع التصدير».

وأيضًا نطالع في الصفحة ذاتها تقريرًا بعنوان «وزير إيطالي: الغاز الليبي بديلًا للروسي قريبًا». أما الصفحة التاسعة فيتصدرها تقرير بعنوان «تراجع الإنتاج النفطي في مارس.. وأوبك تستثني ليبيا من التخفيضات».

كرم ليبي يحتفي بضيوف الشهر الكريم
وفي صفحة البلديات نقرأ عدة أخبار وموضوعات محلية، منها موضوع رئيسي يرصد احتفاء الليبيين بالوافدين على موائد الرحمن في شهر رمضان رغم موجة الغلاء، وجاء بعنوان «حملة في طرابلس.. وكرم في بني وليد»، «رغم الغلاء..الأهالي يقيمون موائد الرحمن لضيوف ليبيا».

سر ظهور حميد الشاعري
ونقرأ في صفحة الثقافة والفن موضوعات ثقافية وفنية متنوعة منها تقرير بعنوان «السيرة العامرية.. دراما ليبية تتألق في ليالي رمضان»، وكذلك سر ظهور حميد الشاعري.

مواجهة ليبية خالصة في الكونفدرالية
ومن الثقافة والفن إلى الرياضة ونطالع في الصفحة الرابعة عشرة متابعة لقرعة الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، وجاء بعنوان «الاتحاد vs الأهلي طرابلس في ربع نهائي الكونفدرالية»، وكذلك مواجهات عربية وليبية خالصة في البطولة الأفريقية، ومنها المصري البورسعيدي الذي يلتقي نهضة بركان المغربي.

ويتصدر الصفحة الخامسة عشرة تقرير عن المنتخب الوطني الليبي بعنوان «الفرنسي مارتينيز يقترب من قيادة فرسان المتوسط».

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