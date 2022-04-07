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للمرة الأولى.. ليبيا تترأس مجلس وزراء المالية العرب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 أبريل 2022, 09:49 مساء
للمرة الأولى.. ليبيا تترأس مجلس وزراء المالية العرب
المبروك خلال ترأسه اجتماع مجلس وزراء المالية العرب في جدة، الخميس 7 أبريل 2022. (وزارة المالية)
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ترأس وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، اجتماع مجلس وزراء المالية العرب في دورته الـ13 الذي عقد، اليوم الخميس، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وهي المرة الأولى التي تحظى فيها ليبيا برئاسة مجلس وزراء المالية العرب، بحسب وزارة المالية الليبية.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن اجتماع مجلس وزراء المالية العرب ناقش عددًا من الموضوعات المهمة التي تناولتها بنود جدول أعمال الاجتماع، الذي انتهى إلى اعتماد البيان الختامي للدورة الـ13 لمجلس وزراء المالية العرب والذي تضمن قرارات وتوصيات المجلس.

- المبروك يشارك في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية بجدة

ونوهت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بأن المبروك سيستمر في رئاسة الدورة الـ13 لمجلس وزراء المالية العرب حتى انطلاق الدورة الـ14 للمجلس في العام المقبل 2023.

وشارك المبروك في وقت سابق، في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي بدأت أعمالها، اليوم بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

المبروك خلال ترأسه اجتماع مجلس وزراء المالية العرب في جدة، الخميس 7 أبريل 2022. (وزارة المالية)
المبروك خلال ترأسه اجتماع مجلس وزراء المالية العرب في جدة، الخميس 7 أبريل 2022. (وزارة المالية)
للمرة الأولى.. ليبيا تترأس مجلس وزراء المالية العرب
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