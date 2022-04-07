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العقوري يأمل «دورا إيجابيا» من الاتحاد الأوروبي لحث الدبيبة على احترام قرار مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 أبريل 2022, 09:37 مساء
العقوري يأمل «دورا إيجابيا» من الاتحاد الأوروبي لحث الدبيبة على احترام قرار مجلس النواب
سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل ورئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري. (مجلس النواب)
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أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، عن أمله في أن يكون للاتحاد الأوروبي «دور إيجابي» في حث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة «على احترام قواعد الديمقراطية وقرار مجلس النواب»، مبديًا «ملاحظاته حول عمل بعثة الأمم المتحدة وضرورة أن تعمل بالتنسيق مع لجنة خارطة الطريق التي اختارها مجلس النواب»، وفق الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.

جاء ذلك خلال لقاء العقوري عبر التقنية الافتراضية مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، يوم الثلاثاء الماضي، والذي بحث خلاله الطرفان التطورات السياسية في ليبيا وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

العقوري يؤكد على أهمية التنسيق بين مجلس النواب والمفوضية الأوروبية
وقال الموقع الإلكتروني لمجلس النواب إن العقوري أكد للسفير خوسيه ساباديل خلال اللقاء، على أهمية تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات، وأن ذلك من ضمن أولويات عمل لجنة الخارجية بمجلس النواب، مجددًا التأكيد على أهمية التواصل والتنسيق على مستوى مجلس النواب والمفوضية الأوروبية.

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وأوضح العقوري للسفير الأوروبي أن مجلس النواب اختار حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا «وفقًا لقواعد الديمقراطية وكان المجلس حريصًا على أن تمثل الحكومة الجديدة جميع الليبيين، إلا أن الدبيبة رفض تسليم السلطة رغم أن حكومته فشلت في تحقيق أبرز مهامها وهي تنظيم الانتخابات»، آملًا أن يكون للاتحاد الأوروبي «دور ايجابي» لحث الدبيبة على «احترام الديمقراطية وقرار مجلس النواب».

العقوري يدعو لإطلاق برنامج بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الحدود
وشدد العقوري على أهمية مشاريع التعاون المشتركة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات تعزيز الحكم المحلي وفي قطاع التدريب وإعطاء اهتمام أكبر لدعم التعليم والبيئة ومحاربة الفقر، داعيًا «لانطلاق برامج بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الحدود للاستفادة من الخبرات الأوروبية بالنظر لارتباط الأمن في ليبيا ودول جنوب أوروبا».

وقدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، شكره لرئيس البعثة الأوروبية بمناسبة انطلاق مشروع «الشراكة البرلمانية الليبية - الأوروبية»، معتبرًا أن ذلك يشير لدعم الاتحاد الأوروبي للمسار الديمقراطي في ليبيا، مشددًا على أهمية أن تشمل برامج الاتحاد الأوروبي جميع مناطق ليبيا، وأن يتم إعطاء اهتمام خاص بالجنوب الليبي.

الاتحاد الأوروبي يدعم وليامز ويرفض الحلول التي تدعو للعنف في ليبيا
من جهته، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل «التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل مع مجلس النواب ودعم استقرار ليبيا من خلال العمل مع بعثة الأمم المتحدة، ورفض جميع الحلول التي تدعو للعنف، والالتزام بتنظيم الانتخابات في أقرب فرصة».

كما أكد ساباديل على «دعم الاتحاد الأوروبي الكامل للمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز في جهودها للجمع بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب للاتفاق على قاعدة دستورية من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشاملة»، مجددًا حرص الاتحاد الأوروبي على العلاقات مع ليبيا ومواصلة المساهمة في دعم برامج التعاون في مختلف المجالات، وأهمية الاهتمام بالجنوب.

وأضاف الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، أن العقوري وساباديل اتفقا في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق والتشاور حرصًا على دور الاتحاد الأوروبي الداعم لاستقرار ليبيا.

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