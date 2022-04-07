اللافي: المجلس الرئاسي ملتزم بإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، التزام المجلس بإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، تحقيقًا لرغبة أكثر من مليونين وثمانمئة ألف ناخب قيدوا أسماءهم في سجلات مفوضية الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، عددًا من المترشحين للانتخابات الرئاسية، لبحث مستجدات الأزمة السياسية في البلاد، وفق بيان نشرته صفحة المجلس على «فيسبوك».

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ونقل البيان عن الحضور «وقوف المجلس على مسافة واحدة من الجميع، ولديه القدرة على التدخل لتحقيق رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات، لضمان استقرار البلاد ووحدتها».

كما أكد المرشحون للانتخابات الرئاسية، خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان المجلس بطرابلس، «دعمهم لكل الخطوات التي يقوم بها المجلس الرئاسي، لضمان اجراء الانتخابات التي تقود لاستقرار البلاد، وعبروا عن رغبتهم في إجراء انتخابات نزيهة، وفق إطار قانوني متوافق عليه من الجميع»، وفق البيان.

نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي يلتقي عددًا من المترشحين للانتخابات الرئاسية (صفحة المجلس على فيسبوك)