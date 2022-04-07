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مع استمرار أزمة «الشرعية».. المنقوش تستطلع موقف الرئيس تبون من تطورات المشهد الليبي

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الخميس 07 أبريل 2022, 08:22 مساء
مع استمرار أزمة «الشرعية».. المنقوش تستطلع موقف الرئيس تبون من تطورات المشهد الليبي
لقاء الرئيس عبدالمجيد تبون مع المنقوش بمقر الرئاسة الجزائرية، الخميس 7 أبريل 2022. (الخارجية الليبية)
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استقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الخميس، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، لبحث تطورات الملف الليبي.

ولم يوضح بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية طبيعة محاور اللقاء الذي حضره وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، لكن المنقوش ومن ورائها حكومة عبدالحميد الدبيبة الذين لم يزورا الجزائر منذ أشهر تحاول استطلاع الموقف الرسمي من الصراع على إدارة السلطة التنفيذية من العاصمة الذي تفجر منذ تكليف مجلس النواب فتحي باشاغا برئاسة حكومة جديدة يتمسك بالقيام بمهامه بها من العاصمة الليبية بعد دخولها دون «إراقة دماء» كما أوضح سابقًا.

من جانبها، وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أوضحت أن نجلاء المنقوش، وصلت إلى العاصمة الجزائرية في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس عبدالمجيد تبون، حيث كان في استقبالها نظيرها رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية عبدالعزيز خلف.

تبون يوضح سبب دعم الجزائر «اللامشروط» لحكومة الوحدة الوطنية
وأوضح الرئيس تبون سبب «دعم الجزائر اللامشروط» لحكومة الوحدة الوطنية؛ وذلك «لسعيها الدؤوب لإقامة انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن» وفق الخارجية الليبية.

- المنقوش تصل الجزائر في زيارة رسمية بدعوة رئاسية
- تبون: يمكن بناء ليبيا بطريقة ديمقراطية لكن بشرط.. ونرفض وجود المرتزقة بها
- بلينكن: واشنطن والجزائر تعملان لدفع انتقال ديمقراطي في ليبيا وتحقيق هدفين

بدورها، ثمنت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش دور الجزائر الرشيد في المنطقة وحرصها الشديد على استقرار ليبيا ووحدة أراضيها، والعلاقة الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين ومصلحتهما.

موقف الجزائر من الصراع على الشرعية في ليبيا
وكان متابعون توقفوا مطولًا عند كلمة الرئيس تبون لدى استقباله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي والتي عكست موقفًا من الصراع على الشرعية حيث قال إننا بعد عامين من مؤتمر برلين «.. توصلنا إلى استنتاج مفاده أن الأشخاص الذين تم انتخابهم لا يمثلون أحدًا ففي كل مرة تكون هناك انتخابات، فإنهم يمثلون أنفسهم فقط» منتقدا تكرّر الصراعات حتى الحلقة الأخيرة بين الدبيبة والشخص الذي تم تسميته من قبل البرلمان، سوف تستمر وفق تعبيره.

ورأى تبون أنه «إذا أرادت ليبيا أن تُبنى مرة أخرى بطريقة ديمقراطية، فنحن بحاجة إلى انتخابات من الصفر»، حيث عرض مساعدة الجزائر في تنظيمها، وهو الأمر الذي يراه ممكنًا للغاية ويحتاج فقط إلى الإرادة السياسية للقيام بذلك لننتهي بمجلس منتخب، وبعد ذلك يمكن للجميع المساعدة في إعادة بناء ليبيا عبر البرلمان والحكومة والرئيس.

يشار إلى أن آخر زيارة للمنقوش تعود إلى مطلع نوفمبر 2021 في حين حل الدبيبة، في الجزائر، مرفوقًا بوفد وزاري ليبي كبير في مايو 2021.

استقبال الرئيس عبدالمجيد تبون للمنقوش بمقر الرئاسة الجزائرية، الخميس 7 أبريل 2022. (الخارجية الليبية)
استقبال الرئيس عبدالمجيد تبون للمنقوش بمقر الرئاسة الجزائرية، الخميس 7 أبريل 2022. (الخارجية الليبية)
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