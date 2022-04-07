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رئيس مجلس السيادة السوداني يهنئ المنفي بحلول شهر رمضان

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الخميس 07 أبريل 2022, 08:17 مساء
رئيس مجلس السيادة السوداني يهنئ المنفي بحلول شهر رمضان
المنفي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان. (الإنترنت)
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تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برقية تهنئة بمناسبة شهر رمضان، من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، على ما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وقدم البرهان في برقيته التهنئة للمنفي بمناسبة حلول شهر رمضان، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة عليه بموفور الصحة والهناء، وعلى الشعب الليبي بالأمن والاستقرار والنماء، وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والبركات.

- المنفي يتلقى برقية تهنئة من ملك المغرب لمناسبة شهر رمضان
- الرئيس الإيراني يهنئ المنفي لمناسبة شهر رمضان
- ملك السعودية يهنئ المنفي لمناسبة شهر رمضان
- ملك الأردن يهنئ المنفي لمناسبة شهر رمضان

وتلقى المنفي منذ مطلع الأسبوع الجاري برقيات تهاني من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وملك الأردن عبدالله ابن الحسين، وملك المغرب محمد السادس.

كما تلقى المنفي برقيات تهنئة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وكذلك من أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيسي الجزائر عبدالمجيد تبون، وفلسطين محمود عباس.

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