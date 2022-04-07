اللافي يزور غرفة العملية الليبية - التركية المشتركة بقاعدة معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط

زار نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، بصفته «القائد الأعلى للجيش الليبي»، صباح اليوم الخميس، غرفة العمليات الليبية - التركية المشتركة، بقاعدة معيتيقة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن زيارة اللافي إلى غرفة العمليات الليبية - التركية المشتركة بقاعدة معيتيقة جاءت «للوقوف على سير العمل بها»، مشيرًا إلى أن اللافي أشاد خلال الزيارة بالتعاون الليبي التركي في المجال العسكري، لا سيما حرص الضباط الليبيين المكلفين بالعمل في غرفة العمليات، على الاستفادة من تجربة نظرائهم الأتراك في مجال تخصصهم.

- اللافي يستعرض مع سفير الجزائر جهود «الرئاسي» لإجراء الانتخابات وتحقيق المصالحة

- اللافي: لا مجال للتراجع عن التعديل الـ11 للإعلان الدستوري المنظم للهيكل السياسي للدولة

- اللافي يأمل الوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح المصالحة الشاملة

وأكد اللافي خلال الزيارة على أهمية التعاون الذي يجمع البلدين في المجال العسكري، تنفيذًا للاتفاقات الموقعة بينهما في مجال التدريب والاستشارات الفنية، وذلك للاستفادة من الخبرة التركية في هذا المجال، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الضباط العاملين بغرفة العمليات الليبية - التركية المشتركة بقاعدة معيتيقة أكدوا من جهتهم خلال لقائهم مع اللافي «أن زيارة القائد الأعلى للجيش الليبي، منحهتم دفعة معنوية ستساهم في تقديم الأفضل».

استقبال اللافي من قبل الضباط الليبيين المكلفين بالعمل في غرفة العمليات الليبية - التركية المشتركة بقاعدة معيتيقة، الخميس 7 أبريل 2022. (المجلس الرئاسي)

استقبال اللافي من قبل الضباط الليبيين المكلفين بالعمل في غرفة العمليات الليبية - التركية المشتركة بقاعدة معيتيقة، الخميس 7 أبريل 2022. (المجلس الرئاسي)