المنفي يتلقى برقية تهنئة من ملك المغرب لمناسبة شهر رمضان

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برقية تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، من العاهل المغربي الملك محمد السادس، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وقدم الملك محمد السادس، في برقيته التهنئة لرئيس المجلس الرئاسي، وإلى الشعب الليبي، لمناسبة حلول شهر رمضان متمنيًا الخير والسلام والاستقرار لليبيا.

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وتلقى المنفي منذ مطلع الأسبوع الجاري برقيات التهنئة من خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لمناسبة شهر رمضان، متمنيًا الأمن والاستقرار لليبيا وشعبها.

كما تلقى المنفي برقيات التهنئة لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وكذلك من أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيسي الجزائر عبدالمجيد تبون، وفلسطين محمود عباس وإيران إبراهيم رئيسي.