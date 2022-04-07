ليبيا تشارك في تأسيس مجلس إدارة المعهد التدريبي لتعزيز شراكات الهجرة في ‏البحر المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط

شاركت ليبيا في تأسيس مجلس إدارة المعهد التدريبي لتعزيز شراكات الهجرة في ‏البحر المتوسط والمجموعة الاستشارية التقنية التابعة له، وذلك عبر ممثلين عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، شاركوا في الاجتماع التأسيسي لمجلس إدارة المعهد الذي عُقد صباح اليوم الخميس، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع الأول لمجلس إدارة المعهد التدريبي لتعزيز شراكات الهجرة في ‏البحر المتوسط يأتي في إطار التنسيق بين وزارتي الداخلية والخارجية والتعاون ‏الدولي من قبل إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية.

ومثَّل وزارة الداخلية في‏ الاجتماع مدير إدارة العلاقات والتعاون عميد صلاح بن سليمان وعميد دكتور عمر عثمان منسق وزارة الداخلية لدى المعهد، كما شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات الداخلية في الأردن ولبنان والدنمارك والنمسا ومالطا وإيطاليا والاتحاد ‏الأوروبي والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة.‏

وأوضحت وزارة الداخلية أن الاجتماع جرى خلاله تأسيس مجلس إدارة المعهد والمجموعة ‏الاستشارية التقنية بعضوية الدول المذكورة ومن بينها ليبيا، ‏من أجل تقديم قيمة مضافة لأفضل الخدمات التدريبية ‏وإنشاء شبكات من المدربين لضمان استمرار الممارسات ‏السليمة وتعزيز كيفية التدريب، بالإضافة إلى تسهيل التنسيق ‏الفعال لتصميم وتنفيذ أفضل الحقائب التدريبية بشهادات معتمدة ‏عالميًا.‏