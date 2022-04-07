حكومة «الوحدة»: سيولة في منفذ رأس جدير مع فتح 4 مسارات

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، سيولة الحركة في منفذ رأس جدير الحدودي، مع فتح أربعة مسارات بالمنفذ للعمل طوال 24 ساعة.

وقالت الحكومة إن ذلك جاء بعد اتفاق مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ ونظيره التونسي، راصدة مقطع فيديو يظهر سهولة الحركة في المعبر بالنسبة لجوازات العابرين، والشاحنات، حسب منصة «حكومتنا».

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وفي وقت سابق، أعلن الجانب التونسي أن الدخل الذي حققته البلاد من المعبر بلغ منذ بداية العام الجاري حتى منتصف مارس 20 مليون دينار، برغم أنه حقق في كامل العام 2021 نحو 50 مليون دينار فقط.

ويمرّ يوميا عبر المنفذ 240 شاحنة بضائع و8 آلاف مسافر ويصل العدد في فترة الذروة إلى 430 شاحنة و11 ألف مسافر يوميا، وهو الرقم الذي كان سائدا بين العامين 2014 و2015 وفق مدير مكتب الديوانة التونسي بالمعبر، العميد عمر العرف.