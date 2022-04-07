مركز مكافحة الأمراض يتسلم جهاز تحليل لتتبع طفرات الفيروسات

القاهرة - بوابة الوسط

تسلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض جهاز تحليل متطور يستخدم في التشخيص الجيني للكائنات الدقيقة، والتعرف على الطفرات الجينية لبعض الأمراض.

وقدمت ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا إليزابيث هوف جهاز التسلسل الجيني إلى مدير عام المركز الدكتور حيدر السائح، أمس الأربعاء، حسب بيان مكتب المنظمة لدى ليبيا، على صفحته في موقع «فيسبوك».

وقالت هوف إن منظمة الصحة تعمل عن كثب مع مركز مكافحة الأمراض؛ لتحسين قدرات المختبرات في البلاد، مشيرة إلى وجود خطط لتدريب فنيي المختبرات في ليبيا على كيفية استخدام هذه التجهيزات المتطورة .

وأشار البيان إلى أن معدات تسلسل الجينوم ضرورية لتتبع التغييرات التي تحدث في الجينوم الخاص بالفيروسات مثل «سارس»، وتحديد السلالات المختلفة، وسيمكن هذا الجهاز من التشخيص الجِيني للكائنات الدقيقة والتعرف على الطفرات الجينية لبعض الأمراض بدلا من الاعتماد على المختبرات الأوروبية لإجراء هذا التشخيص.