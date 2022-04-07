«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر الساحل الشرقي برياح شمالية غربية، نشطة إلى قوية، اليوم الخميس.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، تراوح سرعة الرياح بين 25 و35 درجة مئوية، مع وصول ارتفاع الموج إلى 3 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شمالية غربية بوجه عام، تتحول تدريجيا متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على الساحل من زوارة إلى الخمس، سرعتها بين 5 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.5 و2.25 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة موئية.

- الرؤية جيدة.