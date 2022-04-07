أحوال الطقس اليوم: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة شمالا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في مناطق شمال ليبيا، مع رياح نشطة أحيانا.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و44 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر السبت، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر السبت على بعض مناطق الساحل، والرياح شمالية غربية، نشطة السرعة، قد تتجاوز سرعتها 50 كيلومترا في الساعة على مناطق الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و26 درجة مئوية على معظم المناطق الساحلية، وتصل على جالو والجغبوب إلى 43 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلي ظهور بعض السحب العابرة، والرياح شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و37 درجة مئوية.