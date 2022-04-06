مجلس الدولة: مستعدون للتحاور مع النواب لإعداد القاعدة الدستورية

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأربعاء، عن استعداده للتحاور مع اللجنة الممثلة لمجلس النواب «متى ما وُجهت لهم الدعوة من قبل البعثة الأممية للدعم في ليبيا».

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس المجلس خالد المشري، رفقة النائب الأول مسعود عبيد، مع لجنة الحوار المنتخبة لإعداد القاعدة الدستورية بالتوافق مع لجنة مجلس النواب.

وأفاد بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس على «فيسبوك» بأن الاجتماع خُصِّص لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالانتخابات والأساس الدستوري لها، حيث أكد أعضاء اللجنة استعدادهم للتحاور مع اللجنة الممثلة لمجلس النواب، «مع الحفاظ على الثوابت التي حددها المجلس الأعلى للدولة».

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يأتي هذا فيما يسود الغموض اقتراح مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة لإجراء الانتخابات، حيث اضطرت أخيرًا للاجتماع مع ممثلين عن مجلس الدولة فقط، دون أن تتلقى ردًا من مجلس النواب.

وفي 27 مارس الجاري، قالت وليامز في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، إنها التقت خلال الفترة الأخيرة آلاف الليبيين من كافة أرجاء البلاد، وخلصت إلى عدم وجود رغبة في العودة إلى الصراع، وإرادة لإنهاء الفوضى بشكل سلمي عبر صناديق الاقتراع.