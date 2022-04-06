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اللافي يبحث ملف المفقودين والجثث المجهولة منذ العام 2011

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 أبريل 2022, 10:30 مساء
اللافي يبحث ملف المفقودين والجثث المجهولة منذ العام 2011
جانب من اجتماع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع المدعي العام العسكري، ورئيس هيئة المفقودين. (تويتر)
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بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، ملف الجثث مجهولة الهوية والمفقودين، ضمن متابعته عددًا من الملفات المتعلقة بملف المصالحة الوطنية، خلال اجتماع مع المدعي العام العسكري، ورئيس هيئة المفقودين.

وقالت ‏‏‏الناطقة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة، في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، إن اللقاء بحث الخطوات اللازمة لحل ملف المفقودين، والجثث المجهولة منذ العام 2011.

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وهذا هو الاجتماع الثاني الذي يعقده اللافي في هذا الملف، حيث اجتمع أول أمس الإثنين مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى ليبيا جون نيكولا مارتي، الذي قدم إحاطة حول عمل اللجنة في عديد الملفات الخاصة بالنازحين والمفقودين والمحتجزين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المحلية والدولية، والنتائج التي حققتها في هذا الجانب.

جانب من اجتماع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع المدعي العام العسكري، ورئيس هيئة المفقودين. (تويتر)
جانب من اجتماع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع المدعي العام العسكري، ورئيس هيئة المفقودين. (تويتر)
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