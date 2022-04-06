Atwasat

ضبط فرد بتشكيل عصابي يمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 أبريل 2022, 05:11 مساء
ضبط فرد بتشكيل عصابي يمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية في بنغازي
كابل كهرباء تمت سرقته بمنطقة وسط المدينة في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)
alwasat radio

تمكن أعضاء مركز شرطة المدينة في بنغازي من ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي يمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية بمنطقة وسط البلاد، أثناء عملية سرقة فيما لاذ بقية أفراد التشكيل بالهروب ولا يزال البحث جاريًا عنهم.

وقالت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء، إن معلومات وردت إلى أعضاء التحريات بمركز شرطة المدينة من مصدر موثوق بشأن قيام مجموعة من الأشخاص في ساعات متأخرة من الليل بسرقة وجر كابل كهربائي طوله يصل إلى 43 مترًا من شارع محمد موسى بمنطقة وسط البلاد.

وأكدت المديرية «ضبط أحد المطلوبين مُحاولًا الفرار على متن مركبته (كيا اوبتما) اللون أسود، وتمكن باقي الأشخاص من الهرب وتم ضبط مركبتهم (هيونداي) اللون أبيض ونُقل إلى المركز وبالاستدلال معه تبين أنه يدعى (أ.د.ع) واعترف بما نسب إليه وأفاد أيضًا بأسماء الاشخاص الذين كانوا برفقته».

كما أكدت مديرية أمن بنغازي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته إلى جهات الاختصاص، منوهة بأن البحث لا يزال مستمرًا عن باقي أفراد التشكيل.

ضبط فرد بتشكيل عصابي يمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية في بنغازي
ضبط فرد بتشكيل عصابي يمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية في بنغازي
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

القضاء البريطاني يبرئ إد شيران من تهمة سرقة لحن

القضاء البريطاني يبرئ إد شيران من تهمة سرقة لحن
بايرن ميونيخ ضيفا ثقيلا على فياريال في ربع نهائي دوري الأبطال

بايرن ميونيخ ضيفا ثقيلا على فياريال في ربع نهائي دوري الأبطال
المسابقات تحدد مواعيد 5 مباريات في الدوري الممتاز

المسابقات تحدد مواعيد 5 مباريات في الدوري الممتاز
بعد 7 سنوات على مقتلها.. أميركية تروي محاولاتها إنقاذ ابنتها من «داعش»

بعد 7 سنوات على مقتلها.. أميركية تروي محاولاتها إنقاذ ابنتها من «داعش»
كاركاتير خيري - المواطن والوضع الراهن في ليبيا

كاركاتير خيري - المواطن والوضع الراهن في ليبيا
قيس سعيد: التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون على الأفراد وليس القوائم

قيس سعيد: التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون على الأفراد وليس ...
في إطار العقوبات.. هولندا تحجز على 14 يختا روسيا

في إطار العقوبات.. هولندا تحجز على 14 يختا روسيا
كورتوا: ريال مدريد لا يستحق الانتقادات

كورتوا: ريال مدريد لا يستحق الانتقادات
ليفربول يضع قدما في نصف نهائي أبطال أوروبا بالفوز على بنفيكا

ليفربول يضع قدما في نصف نهائي أبطال أوروبا بالفوز على بنفيكا
ألمانيا تفكك أكبر منصة بيع روسية على «الشبكة المظلمة».. وتصادر عملات بيتكوين بقيمة 23 مليون يورو

ألمانيا تفكك أكبر منصة بيع روسية على «الشبكة المظلمة».. وتصادر عملات بيتكوين ...
تصريح مثير من «توخيل» قبل مواجهة ريال مدريد

تصريح مثير من «توخيل» قبل مواجهة ريال مدريد
الجيش الروسي يعلن إسقاط مروحيتين حاولتا إجلاء قادة عسكريين أوكرانيين من ماريوبول

الجيش الروسي يعلن إسقاط مروحيتين حاولتا إجلاء قادة عسكريين أوكرانيين من ماريوبول
عون يرفض المقترحات الخارجية لإدارة عائدات النفط

عون يرفض المقترحات الخارجية لإدارة عائدات النفط
ليفربول بأحلام الرباعية ضيفا على بنفيكا البرتغالي في دوري الأبطال

ليفربول بأحلام الرباعية ضيفا على بنفيكا البرتغالي في دوري الأبطال
واشنطن تمنع روسيا من تسديد دينها بدولارات مودعة في مصارف أميركية

واشنطن تمنع روسيا من تسديد دينها بدولارات مودعة في مصارف أميركية
سحب شكولاتة شهيرة بعد إصابات بالسالمونيلا

سحب شكولاتة شهيرة بعد إصابات بالسالمونيلا
قرعة «الكونفدرالية» تضع الاتحاد أمام الأهلي طرابلس في ربع النهائي

قرعة «الكونفدرالية» تضع الاتحاد أمام الأهلي طرابلس في ربع النهائي
السودان يسعى للحصول على وديعة بمليار دولار من السعودية لدعم سعر الصرف

السودان يسعى للحصول على وديعة بمليار دولار من السعودية لدعم سعر الصرف
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
فتح باب التسجيل للمراقبين بالانتخابات الإلكترونية لبرلمان شباب ليبيا
فتح باب التسجيل للمراقبين بالانتخابات الإلكترونية لبرلمان شباب ...
ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل بطرابلس
ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل بطرابلس
ارتفاع الدولار في السوق الموازية
ارتفاع الدولار في السوق الموازية
المنقوش تبحث تطوير عمل السفارات في 3 دول أوروبية
المنقوش تبحث تطوير عمل السفارات في 3 دول أوروبية
عون يناقش مشاريع «توتال» المستقبلية في ليبيا
عون يناقش مشاريع «توتال» المستقبلية في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رمضان في ليبيا
دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رمضان في ليبيا...
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس...
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة الوحدة الوطنية
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة ......
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
المزيد
مفاوضات إيطالية مع 7 دول لتأمين إمدادات الغاز
مفاوضات إيطالية مع 7 دول لتأمين إمدادات الغاز...
ضبط فرد بتشكيل عصابي يمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية في بنغازي
ضبط فرد بتشكيل عصابي يمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية في بنغازي...
العبدلي والسفير التركي يحثان الشركات التركية على إنجاز المشاريع المتعاقدة عليها
العبدلي والسفير التركي يحثان الشركات التركية على إنجاز ......
عون يناقش مشاريع «توتال» المستقبلية في ليبيا
عون يناقش مشاريع «توتال» المستقبلية في ليبيا...
المنقوش تبحث تطوير عمل السفارات في 3 دول أوروبية
المنقوش تبحث تطوير عمل السفارات في 3 دول أوروبية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط