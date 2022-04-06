ضبط فرد بتشكيل عصابي يمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن أعضاء مركز شرطة المدينة في بنغازي من ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي يمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية بمنطقة وسط البلاد، أثناء عملية سرقة فيما لاذ بقية أفراد التشكيل بالهروب ولا يزال البحث جاريًا عنهم.

وقالت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء، إن معلومات وردت إلى أعضاء التحريات بمركز شرطة المدينة من مصدر موثوق بشأن قيام مجموعة من الأشخاص في ساعات متأخرة من الليل بسرقة وجر كابل كهربائي طوله يصل إلى 43 مترًا من شارع محمد موسى بمنطقة وسط البلاد.

وأكدت المديرية «ضبط أحد المطلوبين مُحاولًا الفرار على متن مركبته (كيا اوبتما) اللون أسود، وتمكن باقي الأشخاص من الهرب وتم ضبط مركبتهم (هيونداي) اللون أبيض ونُقل إلى المركز وبالاستدلال معه تبين أنه يدعى (أ.د.ع) واعترف بما نسب إليه وأفاد أيضًا بأسماء الاشخاص الذين كانوا برفقته».

كما أكدت مديرية أمن بنغازي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته إلى جهات الاختصاص، منوهة بأن البحث لا يزال مستمرًا عن باقي أفراد التشكيل.