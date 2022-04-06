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العبدلي والسفير التركي يحثان الشركات التركية على إنجاز المشاريع المتعاقدة عليها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 أبريل 2022, 04:39 مساء
العبدلي والسفير التركي يحثان الشركات التركية على إنجاز المشاريع المتعاقدة عليها
لقاء العبدلي وسفير تركيا لدى ليبيا، الأربعاء 6 أبريل 2022. (الشركة العامة للكهرباء)
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استقبل رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، ظُهر اليوم الأربعاء، سفير تركيا لدى ليبيا كنان يلماز، وذلك بمقر الشركة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وقالت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء العبدلي والسفير التركي جرى خلاله «مناقشة أوجه التعاون في مجال الطاقة والتأكيد على دعم الشركة العامة للكهرباء وعودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة وحث الشركات التركية العاملة في ليبيا لزيادة وتيرة العمل والإسراع في إنجاز المشاريع المتعاقد عليها وتذليل الصعاب أمامها».

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واللقاء هو الثالث للسفير التركي لدى ليبيا مع المسؤولين في طرابلس خلال الأيام الثالثة الأخيرة، حيث سبق أن التقى الأحد مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، والتقى يوم الإثنين مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وتركزت محادثات السفير التركي مع المسؤولين الليبيين على بحث الملاحظات التي رصدها ديوان المحاسبة بشأن عقود الشركات التركية المبرمة مع ليبيا وكذلك المشاكل التي تواجه شركات بلاده في تنفيذ المشاريع غير المكتملة.

لقاء العبدلي وسفير تركيا لدى ليبيا، الأربعاء 6 أبريل 2022. (الشركة العامة للكهرباء)
لقاء العبدلي وسفير تركيا لدى ليبيا، الأربعاء 6 أبريل 2022. (الشركة العامة للكهرباء)
لقاء العبدلي وسفير تركيا لدى ليبيا، الأربعاء 6 أبريل 2022. (الشركة العامة للكهرباء)
لقاء العبدلي وسفير تركيا لدى ليبيا، الأربعاء 6 أبريل 2022. (الشركة العامة للكهرباء)
لقاء العبدلي وسفير تركيا لدى ليبيا، الأربعاء 6 أبريل 2022. (الشركة العامة للكهرباء)
لقاء العبدلي وسفير تركيا لدى ليبيا، الأربعاء 6 أبريل 2022. (الشركة العامة للكهرباء)
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