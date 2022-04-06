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عون يناقش مشاريع «توتال» المستقبلية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 أبريل 2022, 04:23 مساء
عون يناقش مشاريع «توتال» المستقبلية في ليبيا
وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون ومدير توتال في ليبيا، 6 أبريل 2022. (الإنترنت)
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بحث وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، مع الوفد الممثل لشركة «توتال إنرجي» الفرنسية عددًا من المواضيع التي تهم نشاط الشركة في ليبيا ومشاريعها المستقبلية في مجالات إنتاج النفط والغاز والطاقة البديلة.

ويتكون وفد «توتال» من رئيس فرع ليبيا باسكال برينت، وبشير بزيزي نائب الرئيس والمدير التنفيذي ومدير إدارة التنمية المستدامة، وفق بيان صحفي صادر عن الوزارة.

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ويوم الجمعة، أبرمت المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة «توتال إنرجي» الفرنسية اتفاقية لتنفيذ مشاريع تنموية بقيمة 20 مليون دولار. ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، ومدير عام الشركة الفرنسية. وتستهدف المشاريع مناطق العمليات النفطية.

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