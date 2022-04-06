المنقوش تبحث تطوير عمل السفارات في 3 دول أوروبية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع سفراء ليبيا بألمانيا وفرنسا وسويسرا عمل السفارات الثلاث وتطوير آلية عملية لتعاونها مع الوزارة.

وحسب بوابة حكومتنا، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، فقد شمل اللقاء الذي عقد الثلاثاء «التركيز على الإيجابيات ومضاعفاتها، والسلبيات والعمل لتجنبها». وناقش اللقاء أيضًا «حلحلة المختنقات التي تواجه السفارات لتقديم خدماتها للمواطنين، وسبل تفعيل دور السفارات لدعم المسار الديمقراطي والاستقرار بليبيا».

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ويوم الخميس الماضي، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، ضرورة دعم السفارات الليبية في الخارج وحل مشاكلها كافة، وإحالة مخصصاتها سواء أكانت في الباب الثاني أم الثالث، وكذلك ضرورة انتظام رواتبهم بالخارج. وذلك خلال زيارة للدبيبة إلى ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي، من أجل «تفقد سير العمل بالوزارة والوقوف على المشاكل التي تواجه سير العمل بها، من خلال الاجتماع مع الوزيرة نجلاء المنقوش ووكلاء الوزارة».