ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أفراد مركز شرطة الغربي في طرابلس تشكيلًا عصابيًا تخصص في جرائم سرقة المنازل.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي المركز شكاوى مواطنين مفادها تعرضهم للسرقة بالإكراه والسطو على منازلهم؛ حيث شكل فريق عمل لمتابعة هذه الوقائع وضبط الجناة، حسب بيان مديرية أمن طرابلس على صفحته في موقع فيسبوك، أمس الثلاثاء.

وضبط رجال الأمن أحد الجناة متلبسًا بسرقه منزل داخل المدينة القديمة، وبالتحقيق معه أفاد بأنه سرقة عدة منازل رفقة شخصين آخرين.

وعلى الفور، جرى إيقاف المتهمين، واعترفوا جميعًا بسرقة سبعة منازل، إضافة إلى هتك عرض مواطنة، وهي وقائع مسجلة لدى المركز بمحاضر رسمية.

وأشار البيان إلى استرجاع جزء من المسروقات، ثم اتُخذت الإجراءات القانونية مع التهمين، وأحيلوا إلى النيابة العامة على ذمة تلك القضايا.