«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل شحات

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية إلى شرقية نشطة، على ساحل شحات.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن هذه الرياح ستكون شمالية غربية إلى غربية، نشطة إلى قوية، على الساحل من الخمس إلى طبرق غدًا، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، وتكون شمالية شرقية على ساحل سرت اليوم، تتحول تدريجيًا غدًا إلى شمالية غربية، سـرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة غدًا على الساحل من الخمس إلى سرت.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.