منظمة الهجرة توزع مواد غذائية على 400 أسرة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

وزع فريق المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا مواد غذائية أساسية على أكثر من 400 أسرة وأفراد من الفئات الضعيفة بالعاصمة طرابلس.

وقدمت المساعدات لأسر ليبية، وأيضا من السودان وموريتانيا والمغرب ومصر والجزائر وتونس وتشاد والنيجر ومالي وإريتريا، حسب بيان مكتب المنظمة لدى ليبيا على صفحته في موقع «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أن هذه الفعالية تأتي بالتنسيق مع المنظمة المحلية مشروع طرابلس الخير.

ولفت إلى استمرار التوزيعات اليومية طيلة شهر رمضان للوصول إلى من يتعرض أمنهم الغذائي للخطر بسبب ارتفاع الأسعار.