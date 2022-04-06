ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني بالسوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا مقابل الدينار، خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، في السوق الرسمية مقارنة بتعاملات الثلاثاء.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.68 دينار مقابل 4.67 دينار أمس، فيما تراجع سعر الجنيه الإسترليني قرشا واحدا مسجلا 6.12 دينار مقابل 6.13 دينار أمس. وهبط سعر اليورو قرشا واحدا إلى 5.10 دينار مقابل 5.11 دينار أمس، وفق نشرة أسعار العملات الصادرة عن المصرف المركزي اليوم.

وبالنسبة لسلة العملات العربية، زاد سعر الريال السعودي قرشا واحدا إلى 1.25 دينار مقابل 1.24 دينار أمس، في حين استقر الدرهم الإماراتي عند 1.27 دينار، والدينار التونسي عند 1.56 دينار أمس، فيما ثبتت الليرة التركية عند 0.31 دينار، واليوان الصيني عند 0.73 دينار.