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تحليل الإيرادات والإنفاق في الربع الأول: العجز 4 أضعاف عائدات النفط ومخصصات التنمية صفر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 أبريل 2022, 11:15 صباحا
تحليل الإيرادات والإنفاق في الربع الأول: العجز 4 أضعاف عائدات النفط ومخصصات التنمية صفر
مقر المصرف المركزي، (أرشيفية: الإنترنت)
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أظهر تحليل بيانات إيرادات الدولة الليبية وإنفاقها خلال الربع الأول وجود عجز كبير بلغت قيمته 11.3 مليار دينار، وذلك بنسبة 332% من إجمالي الإيرادات البالغة 3.4 مليار دنيار.

بل إن هذا العجز يزيد بمعدل أربعة أضعاف عن قيمة إيرادات النفط ، إذ يمثل نسبة 434% خلال الربع نفسه، حسب تحليل الأرقام الواردة في بيان مصرف ليبيا المركزي الصادر أمس الثلاثاء.

وبمقارنة قيمة العجز بالإيرادات النفطية، يتضح أن الإيراد من إتاوات نفطية البالغ 2.6 مليار دينار لم يغط غير نسبة 23% من هذا العجز، في حين جرى تغطية النسبة المتبقية (77%) من إيرادات مستحقة على الشركات النفطية عن سنوات سابقة بقيمة 11.4 مليار دينار، استخدمت في تمويل نفقات الربع الأول.

استخدامات النقد الأجنبي تفوق الإيرادات بنسبة 689%
كما أظهر التحليل أن استخدامات النقد الأجنبي اليالغة خمسة مليارات دولار (23.45 مليار دينار بالسعر الرسمي)، تفوق إجمالي الإيرادات بنسبة 689%.

وتوزعت استخدامات النقد الأجنبي بين 4.5 مليار دولار لتغذية حسابات المصارف التجارية، تشمل 2.7 مليار دولار للاعتمادات المستندية، و1.8 لسداد الأغراض الشخصية وحوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص ورواتب المغتربين والطيران.

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وخصص المركزي 526 مليون دولار لاستخدامات الدولة من النقد الأجنبي، مغطاة من إنفاق السنة الماضية، منها 165 مليونا رواتب العاملين بالخارج ومساهمات دولية، و361 مليونا دُفعات اعتمادات قائمة للجهات العامة، تشمل 167 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء، و121 مليون دولار لجهاز الإمداد الطبي والصحة، و28 مليون دولار لوزارتي التعليم والتعليم العالي، و45 مليون دولار لجهات عامة أخرى.

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