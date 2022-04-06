Atwasat

أحوال الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة على معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 أبريل 2022, 10:21 صباحا
أحوال الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة على معظم المناطق
أجواء حارة، (تعبيرية: بوابة الوسط)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تعرض معظم المناطق إلى رياح مثيرة للأتربة والغبار، خصوصا على الشمال الغربي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، بدء انكسار موجة الحر التي تتعرض لها معظم المناطق غدا الخميس.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية نشطة وباردة على غالب المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و32 درجة مئوية على المناطق الممتدة من رأس اجدير إلى مصراتة، وبين 35 و40 درجة مئوية على باقي المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتتحول تدريجيا غدا إلى شمالية غربية، نشطة السرعة، قد تتجاوز سرعتها 50 كيلومترا في الساعة على مناطق الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية، ولا تتجاوز 32 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والرمال، تتحول غدا على معظم المناطق إلى شمالية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ومثيرة للأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليفربول يضع قدما في نصف نهائي أبطال أوروبا بالفوز على بنفيكا

ليفربول يضع قدما في نصف نهائي أبطال أوروبا بالفوز على بنفيكا
ألمانيا تفكك أكبر منصة بيع روسية على «الشبكة المظلمة».. وتصادر عملات بيتكوين بقيمة 23 مليون يورو

ألمانيا تفكك أكبر منصة بيع روسية على «الشبكة المظلمة».. وتصادر عملات بيتكوين ...
ألمانيا تفكك أكبر منصة بيع روسية على «الشبكة المظلمة».. وتصادر عملات بيتكوين بقيمة 23 مليون يورو

ألمانيا تفكك أكبر منصة بيع روسية على «الشبكة المظلمة».. وتصادر عملات بيتكوين ...
تصريح مثير من «توخيل» قبل مواجهة ريال مدريد

تصريح مثير من «توخيل» قبل مواجهة ريال مدريد
الجيش الروسي يعلن إسقاط مروحيتين حاولتا إجلاء قادة عسكريين أوكرانيين من ماريوبول

الجيش الروسي يعلن إسقاط مروحيتين حاولتا إجلاء قادة عسكريين أوكرانيين من ماريوبول
ليفربول بأحلام الرباعية ضيفا على بنفيكا البرتغالي في دوري الأبطال

ليفربول بأحلام الرباعية ضيفا على بنفيكا البرتغالي في دوري الأبطال
واشنطن تمنع روسيا من تسديد دينها بدولارات مودعة في مصارف أميركية

واشنطن تمنع روسيا من تسديد دينها بدولارات مودعة في مصارف أميركية
سحب شكولاتة شهيرة بعد إصابات بالسالمونيلا

سحب شكولاتة شهيرة بعد إصابات بالسالمونيلا
قرعة «الكونفدرالية» تضع الاتحاد أمام الأهلي طرابلس في ربع النهائي

قرعة «الكونفدرالية» تضع الاتحاد أمام الأهلي طرابلس في ربع النهائي
السودان يسعى للحصول على وديعة بمليار دولار من السعودية لدعم سعر الصرف

السودان يسعى للحصول على وديعة بمليار دولار من السعودية لدعم سعر الصرف
الشط يفوز على الأهلي طرابلس في بطولة شعماش لقدامى اللاعبين

الشط يفوز على الأهلي طرابلس في بطولة شعماش لقدامى اللاعبين
فرنسا شهدت الليلة الأدنى حرارة خلال أبريل منذ 1947

فرنسا شهدت الليلة الأدنى حرارة خلال أبريل منذ 1947
كيكة التمر وفتة الدجاج على مائدتك في خامس أيام رمضان

كيكة التمر وفتة الدجاج على مائدتك في خامس أيام رمضان
كاركاتير حليم - جهود حل الأزمة الليبية

كاركاتير حليم - جهود حل الأزمة الليبية
تجارة الكبتاغون المخدر تجاوزت 5 مليارات دولار بالشرق الأوسط خلال 2021

تجارة الكبتاغون المخدر تجاوزت 5 مليارات دولار بالشرق الأوسط خلال 2021
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد سول بـ«النووي» حال تعرض بلادها لهجوم

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد سول بـ«النووي» حال تعرض بلادها لهجوم
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس

ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ميلان يهدر فرصة تعزيز صدارته للدوري الإيطالي

ميلان يهدر فرصة تعزيز صدارته للدوري الإيطالي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
5 مليارات دولار قيمة استخدامات النقد الأجنبي منذ بداية العام
5 مليارات دولار قيمة استخدامات النقد الأجنبي منذ بداية العام
حبس مدير مصلحة أملاك الدولة ببنغازي و3 موظفين آخرين تصرفوا في عقارات مملوكة للدولة
حبس مدير مصلحة أملاك الدولة ببنغازي و3 موظفين آخرين تصرفوا في ...
منظومة «الحساونة- سهل الجفارة»: توقف ضخ المياه جزئيا بسبب انقطاع الكهرباء
منظومة «الحساونة- سهل الجفارة»: توقف ضخ المياه جزئيا بسبب انقطاع ...
«المركزي»: تدنٍ ملحوظ في إيرادات الجمارك مقارنة بحجم الاعتمادات المفتوحة
«المركزي»: تدنٍ ملحوظ في إيرادات الجمارك مقارنة بحجم الاعتمادات ...
الحويج: بدأنا في اتخاذ تدابير لتنظيم عمليات التوريد من أسواق خارجية
الحويج: بدأنا في اتخاذ تدابير لتنظيم عمليات التوريد من أسواق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رمضان في ليبيا
دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رمضان في ليبيا...
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة الوحدة الوطنية
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة ......
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس...
رصدها تقرير أميركي.. 3 خيارات صعبة أمام تركيا في ليبيا
رصدها تقرير أميركي.. 3 خيارات صعبة أمام تركيا في ليبيا...
المزيد
ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني بالسوق الرسمية
ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني بالسوق الرسمية...
تحليل الإيرادات والإنفاق في الربع الأول: العجز 4 أضعاف عائدات النفط ومخصصات التنمية صفر
تحليل الإيرادات والإنفاق في الربع الأول: العجز 4 أضعاف ......
أحوال الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة على معظم المناطق
أحوال الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة على معظم المناطق...
الحويج: بدأنا في اتخاذ تدابير لتنظيم عمليات التوريد من أسواق خارجية
الحويج: بدأنا في اتخاذ تدابير لتنظيم عمليات التوريد من أسواق......
«المركزي»: تدنٍ ملحوظ في إيرادات الجمارك مقارنة بحجم الاعتمادات المفتوحة
«المركزي»: تدنٍ ملحوظ في إيرادات الجمارك مقارنة بحجم ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط