«المركزي»: تدني ملحوظ في إيرادات الجمارك مقارنة بحجم الاعتمادات المفتوحة

القاهرة - بوابة الوسط

قال مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، إن إيرادات الجمارك بلغت مستوى متدني ملحوظ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بحجم الاعتمادات المفتوحة.

اعتمادات بـ25 مليار دينار.. وإيرادات الجمارك 25 مليون دينار

وأفاد المصرف بأن حجم إيرادات الجمارك خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2022 بلغ 25 مليون دينار، بينما بلغت الاعتمادات المفتوحة خلال الربع الأخير من عام 2021 والربع الأول من عام 2022، حوالي 25 مليار دينار.

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وفي سياق آخر، أكد المصرف عدم استخدام عائدات رسوم النقد الأجنبي خلال الربع الأول من العام الجاري «لأي غرض كان»، وفق في بيان عن النفقات والإيرادات نشره المصرف مساء الثلاثاء عبر صفحته على «فيسبوك».