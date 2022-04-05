التعاقد بالأمر المباشر لتطوير طريق في غريان بتكلفة 5.8 مليون دينار

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الشهوبي، قرارا يأذن بمقتضاه لمصلحة الطرق والجسور بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ مشروع طريق على ثلاث مراحل في بلدية غريان بتكلفة إجمالية 5.856 مليون دينار، وفق منشور عبر صفحة المجلس البلدي غريان على فيسبوك.

ونص القرار رقم 296 لسنة 2022، على الإذن لمصلحة الطرق بالتعاقد مع شركة الأشغال العامة مصراتة لتنفيذ مشروع سياج الحماية الخرساني (نيوجيرسي) للمناطق: الحرجة والسوداء على شبكة الطرق الرئيسية/الطريق الرئيسي الجبلي غريان - قطاع أبورشادة، وذلك بقيمة 1.998 مليون دينار.

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والمشروع الثاني، وفق القرار، يشمل التعاقد مع شركة الأشغال العامة مصراتة لتنفيذ مشروع سياج الحماية الخرساني (نيوجيرسي) للمناطق الحرجة والسوداء على شبكة الطرق الرئيسية/الطريق الرئيسي الجبلي غريان - قطاع أبوغیلان، وذلك بقيمة 1.998 مليون دينار.

وأذن القرار بالتعاقد بالأمر المباشر أيضا مع شركة الأشغال العامة مصراتة لتنفيذ مشروع سياج الحماية الخرساني (نيوجيرسي) للمناطق الحرجة والسوداء على شبكة الطرق الرئيسية/الطريق الرئيسي الجبلي غريان، قطاع جسر جندوبة، وذلك بقيمة 1.860 مليون دينار.