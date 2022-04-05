«المركزي»: 95% من الإنفاق العام خلال الربع الأول للرواتب والدعم.. والتنمية «صفر»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت بيانات مصرف ليبيا المركزي، عن صرف 95% من الإنفاق العام خلال الربع الأول من العام الجاري للباب الأول (الرواتب) والرابع (الدعم)، مقابل تسجيل «صفر» إنفاق في الباب الثالث (التنمية) وكذلك الباب الخامس (الطوارئ).

جاء ذلك في بيان عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية مارس المنقضي، حيث بلغ إجمالي الإنفاق الفعلي 14.7 مليار دينار، من بينها 14 مليارًا، موزعة على 9.4 مليار دينار للرواتب و4.6 مليار دينار للدعم، وباقي الإنفاق للنفقات التسييرية 676 مليون دينار.

وتوزع الإنفاق على الدعم بواقع: 2.5 مليار دينار لدعم المحروقات، و1.2 مليار دينار علاوة الأبناء، و590 مليون دينار لجهاز الإمداد الطبي، و210 مليون دينار للكهرباء، و100 مليون دينار للنظافة، و53 مليون دينار للمياه والصرف الصحي.

- «المركزي»: 11.3 مليار دينار عجزا ماليا خلال الربع الأول من العام الجاري

وبلغ إجمالي الإيراد الفعلي خلال الفترة الربع الأول 3.4 مليار دينار، أفاد المصرف المركزي بتغطيته عبر الإتاوات المستحقة على الشركات النفطية عن السنوات السابقة، التي حصلها والبالغة 11.4 مليار دينار.