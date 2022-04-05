المركزي»: 11.3 مليار دينار عجزا ماليا خلال الربع الأول من العام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، مساء الثلاثاء، أن حصيلة موارد ونفقات الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري سجلت عجزا ماليا تجاوز 11.3 مليار دينار، جرت تغطيته من الإتاوات المستحقة على الشركات النفطية عن السنوات السابقة.

جاء ذلك في بيان عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى مارس الماضي نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، حيث بلغ إجمالي الإيراد الفعلي 3.4 مليار دينار مقابل 14.7 مليار دينار إجمالي الإنفاق الفعلي خلال تلك الفترة.

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وأظهر جدول البيانات تحصيل 2.6 مليار دينار كإتوات نفطية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إضافة إلى 502 مليون دينار كإجمالي الضرائب المحصلة، و25 مليون إيراد الجمارك، و318 مليونا إيرادات أخرى.

في المقابل، بلغ إجمالي الإنفاق على الباب الأول (الرواتب) 9.4 مليار دينار، و676 مليون دينار نفقات الباب الثاني (التسييرية)، و4.6 مليار دينار للدعم.