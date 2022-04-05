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عون: ليبيا تحتاج 10 مليارات دولار لتطوير قطاعها النفطي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 أبريل 2022, 10:01 مساء
عون: ليبيا تحتاج 10 مليارات دولار لتطوير قطاعها النفطي
وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، إن التكلفة الإجمالية لتطوير القطاع النفطي بأكمله، تتجاوز عشرة مليارات دولار، لا سيما مع وجود بعض الحقول التي جرى تدميرها خلال فترة سيطرة «داعش» على بعض المدن الليبية.

وأضاف عون، في حوار مع جريدة «الشرق الأوسط»، الثلاثاء، أن ليبيا تنتج حاليا مليونا و200 ألف برميل يوميا من النفط، وتستهلك داخليا ما يقرب من 150 ألف برميل يوميا، وهناك ما يقرب من 270 ألف حصة للشركاء، وتصدر نحو 800 مليون برميل.

- عون يرفض المقترحات الخارجية لإدارة عائدات النفط
- صنع الله: مؤسسة النفط حصلت من الحكومة الحالية على 11% فقط من الميزانية المطلوبة

وشدد على أن البنية التحتية لقطاع النفط تحتاج إلى تحديث وصيانة، في ظل المطالبات في الداخل بزيادة الإنتاج، مبينا أن ذلك يأتي عبر تطوير اكتشافات غازية ونفطية، وتمويلها من خلال فتح الباب للاستثمارات المحلية والخارجية، أو قيام الدولة بها، وفق مقترحات قال إنه قدمها لحكومة الوحدة الوطنية ولم يتلق ردا عليها.

وفي 26 مارس الماضي، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن «الحكومة الحالية حصلت على أعلى أرقام من الإيرادات منذ 2013، حيث استلمت 26 مليار دولار في 2021 وهي الأعلى خلال السنوات الماضية».

لكنه أشار، خلال مقابلة إذاعية مع «راديو مصراتة»، نشرت المؤسسة مقتطفات منها، إلى أن «المؤسسة حصلت على 11% فقط من الميزانية المطلوبة».

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