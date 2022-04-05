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الرئيس الإيراني يهنئ المنفي لمناسبة شهر رمضان

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الثلاثاء 05 أبريل 2022, 06:07 مساء
الرئيس الإيراني يهنئ المنفي لمناسبة شهر رمضان
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. (الإنترنت)
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تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برقية تهنئة لمناسبة شهر رمضان المبارك، من الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الرئيس الإيراني قدم التهنئة للمنفي، مؤكدا على التآخي والتضامن المتنامي بين الدول الإسلامية، واتخاد خطوات فاعلة لتعزيز وحدة الأمة، متمنيا للمنفي الصحة والتوفيق، وللشعب الليبي العزة والازدهار.

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كما تلقى المنفي في وقت سابق اليوم برقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لمناسبة شهر رمضان، متمنيا الأمن والاستقرار لليبيا وشعبها.

وأمس الإثنين تلقى المنفي برقية تهنئة لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية. والأحد، تلقى المنفي برقيات تهنئة من أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيسي الجزائر عبدالمجيد تبون، وفلسطين محمود عباس.

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